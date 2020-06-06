شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مأرب والجوف وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

السبت 6 يونيو 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 06/حزيران/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية صرواح، غربي مأرب، تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. وفي محافظة الجوف، شن التحالف غارات على مواقع المليشيا بمديرية خب والشعف. وأكدت المصادر أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا

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