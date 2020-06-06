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الكويت تسجل 10 وفيات جديدة بكورونا و487 إصابة

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد19-" في البلاد إلى 254 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) اليوم عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إنه تم تسجيل 487 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 31131 حالة.

ولفت إلى أن 180 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 1005إصابات تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 19282 .

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