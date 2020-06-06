شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر: تركيا تنقل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

• التدخل التركي يؤجج الصراع الليبي ويمنع الحلول السياسية

طالب المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية ،بالعمل على بذل جهود أكثر فاعلية وعاجلة لإلزام تركيا بالتوقف التام عن نقل الأسلحة والمرتزقة لليبيا وإعادة من تم نقلهم إلى أوطانهم التي جاءوا منها، فخطر وجودهم لا يقتصر على أمن ليبيا بل يمتد لدول الجوار والمنطقة.

وقال المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خلال القمة الثلاثية بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن التدخل التركي في الصراع الليبي من شأنه أن يعزز من حالة الاستقطاب الداخلي في إمداد حكومة الوفاق غير الدستورية بمزيد من الأسلحة والمرتزقة، كما أن ذلك من شأنه أن يزيد من حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي حول ليبيا في ظل تباين المصالح بين أغلب الدول المنخرطة في هذا الصراع، وهو مايمكن أن يؤدي لإطالة أمد الصراع بشكل أكبر واستبعاد الحلول السياسية التي تؤدي لإعادة بناء الدولة الليبية.