حفتر يدعو من القاهرة لحكومة وحدة في ليبيا

دعا القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، السبت، إلى تشكيل حكومة وحدة وتوحيد مؤسسات ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقاهرة.

واعتبر حفتر أن التدخل التركي في الصراع بليبيا يعزز الاستقطاب الداخلي، معرباً عن أمله في بذل جهود أكثر فاعلية لإلزام تركيا بالتوقف عن نقل الأسلحة إلى بلاده.

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وأضاف: "تركيا تريد حصار ليبيا ومصر من خلال اتفاق يتيح استباحة أراضي بلادنا"، متهماً أنقرة برعاية الإرهاب أمام العالم.

وتابع قائد الجيش الليبي: "تركيا تنقل العناصر الإرهابية من مكان لآخر في الشرق الأوسط مما يزيد من تعقيد الأزمة الليبية".

وخلال المؤتمر الصحفي الثلاثي، شدد حفتر على التزامه بمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، مؤكداً السعي لإنشاء حوار مجتمعي ينتج مجلسا رئاسيا جديدا باعتماد من مجلس النواب.