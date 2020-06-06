مصر تعلن التوصل لمبادرة لإنهاء الصراع في ليبيا

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عن التوصل لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس المصري ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي بالقاهرة.

وأوضح الرئيس المصري أن المبادرة تدعو لاحترام كافة الجهود الدولية وإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ من السادسة صباح يوم الإثنين المقبل.



وأشار السيسي إلى أن المبادرة تهدف لتمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث لإدارة الحكم، مشددا على أن المبادرة تتضمن إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها.

وأضاف الرئيس المصري أن المبادرة تتضمن اعتماد إعلان دستوري ينظم استحقاقات المرحلة المقبلة في ليبيا.





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وحذر السيسي من خطورة الوضع الراهن في ليبيا، مؤكدا أن تداعيات الأزمة تمتد إلى دول الجوار الليبي والإقليم.

وأعرب الرئيس المصري عن قلقله من ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، محذرا من إصرار أي طرف على البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية.

وقال إنه دعا رئيس مجلس النواب الليبي وقائد الجيش من أجل التوصل لإعلان القاهرة الذي يتضمن مبادرة ليبية - ليبية لحل الأزمة.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الليبي إن تحركات الجيش الليبي نحو العاصمة استهدفت محاربة الإرهابيين، مؤكدا الإصرار على طرد المليشيات من العاصمة طرابلس.

وأكد أن الجيش الليبي التزم بالهدنة لكن حكومة السراج لم تلتزم بها.

وكان الرئيس المصري قد بحث مع عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر تطورات الوضع الليبي الراهن.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم بقصر الاتحادية عقيلة صالح، وخليفة حفتر، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع المصري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، وسامح شكري وزير الخارجية المصري ، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.