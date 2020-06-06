إصابة طفل جراء قصف حوثي في المُتينة بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

الحديدة - الخليج 365

أُصيب طفل بجروح خلال قصف شنته المليشيات الحوثية أمس، استهدف مزارع المواطنين في منطقة المُتينة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.



Advertisements

وقالت مصادر محلية، ان المليشيات استهدفت مزارع المواطنين في البلدة بالأسلحة الثقيلة، وأدى لإصابة الطفل " أحمد سليمان أحمد " ويبلغ من العمر 14 عاماً، بجروح متفرقة من جسده، جراء تعرضه لشظايا مقذوف سلاح م.ط عيار 23 .

وتعرض الطفل للإصابة بنيران الحوثيين، في القدم اليمنى واليد اليمنى، خلال تواجده في المزرعة أثناء قيامه بجمع محصول شجرة الحنّاء، ونقل متأثراً بإصابته إلى المستشفى الميداني في مديرية الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

وجاءت هذه الجريمة بعد يوم من ارتكاب المليشيات جريمة أخرى في مديرية الحوك، حيث اصيب مواطنين اثنين، يوم الأربعاء، بإنفجار قنبلة من مخلفات مليشيات الحوثي في حي منظر، وذلك في ظل صمت وتخاذل أممي مخزٍ