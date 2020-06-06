- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طفل جراء قصف حوثي في المُتينة بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
أُصيب طفل بجروح خلال قصف شنته المليشيات الحوثية أمس، استهدف مزارع المواطنين في منطقة المُتينة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.
وقالت مصادر محلية، ان المليشيات استهدفت مزارع المواطنين في البلدة بالأسلحة الثقيلة، وأدى لإصابة الطفل " أحمد سليمان أحمد " ويبلغ من العمر 14 عاماً، بجروح متفرقة من جسده، جراء تعرضه لشظايا مقذوف سلاح م.ط عيار 23 .
وتعرض الطفل للإصابة بنيران الحوثيين، في القدم اليمنى واليد اليمنى، خلال تواجده في المزرعة أثناء قيامه بجمع محصول شجرة الحنّاء، ونقل متأثراً بإصابته إلى المستشفى الميداني في مديرية الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .
وجاءت هذه الجريمة بعد يوم من ارتكاب المليشيات جريمة أخرى في مديرية الحوك، حيث اصيب مواطنين اثنين، يوم الأربعاء، بإنفجار قنبلة من مخلفات مليشيات الحوثي في حي منظر، وذلك في ظل صمت وتخاذل أممي مخزٍ
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة طفل جراء قصف حوثي في المُتينة بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.