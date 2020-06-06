وصول أجهزة سحب البلازما من متعافي كورونا إلى بنك الدم الإقليمي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

تسلم الدكتور أحمد أبو القاسم مدير بنك الدم الإقليمي في محافظة المنيا، اليوم السبت الأجهزة الخاصة بسحب عينات بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "أبوالقاسم"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، إنه جاري تدريب بعض أفراد الطاقم الطبي للتعامل مع الجهاز، بالإضافة إلى تجهيز قاعدة بيانات للمتعافين.

وأضاف مدير بنك الدم، أنه فور الانتهاء من تجهيز قاعدة بيانات المتعافين من كورونا، سيجرى التواصل معهم ودعوتهم للتبرع بالبلازما.

وأكد أبوالقاسم، على ضرورة توافق شروط التبرع عليهم، وهي نفس الشروط الواجب توافرها مع المتبرعين بالدم، وهي أن يكون سنه بين 18 إلى 60 عامًا، ويكون وزنه أكثر من 50 كيلوجرام، خالي من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجراءه عمليات كبرى من قبل، موضحًا أن شروط التبرع لا تنطبق على أصحاب أمراض (الفيروسات الكبدية، نقص المناعة، الزهري، ومرضى الأورام، ومرضى السكري الذين يستخدمون حقن الأنسولين كعلاج)، بينما تنطبق شروط التبرع على أصحاب الأمراض المزمنة من “السكري والضغط” المنتظم جراء تناول جرعات الدواء الخاصة.