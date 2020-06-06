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بالصور.. نائب محافظ سوهاج يتفقد مواقف سيارات الأجرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم السبت، عددًا من مواقف السيارات العمومية بأخميم والمراغة.

وتجول نائب المحافظ بموقف سرفيس "أخميم- سوهاج"، واطمئن على السائقين والركاب والتزامهم بإرتداء الكمامات حفاظًا على سلامتهم، كما تفقد أعمال تجميل ورصف طريق أخميم سوهاج بطول 5 كيلو متر، وتابع رصف شارع أحمد حلمي الشريف بطول كيلو و300 متر.

وتفقد "القاضي" رصف طريق بناويط بمركز المراغة بطول 2 كيلو و800 متر، وتركيب كشافات الإنارة "ليد" لتوفير الطاقة، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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