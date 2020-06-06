بالصور.. نائب محافظ سوهاج يتفقد مواقف سيارات الأجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم السبت، عددًا من مواقف السيارات العمومية بأخميم والمراغة.
وتجول نائب المحافظ بموقف سرفيس "أخميم- سوهاج"، واطمئن على السائقين والركاب والتزامهم بإرتداء الكمامات حفاظًا على سلامتهم، كما تفقد أعمال تجميل ورصف طريق أخميم سوهاج بطول 5 كيلو متر، وتابع رصف شارع أحمد حلمي الشريف بطول كيلو و300 متر.
وتفقد "القاضي" رصف طريق بناويط بمركز المراغة بطول 2 كيلو و800 متر، وتركيب كشافات الإنارة "ليد" لتوفير الطاقة، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
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