الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ5.1 مليار قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة في 7 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 32 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و5.1 مليار جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبى وأموال عامة على مستوى الجمهورية خلال أسبوع .

جاء ذلك فى اعقاب حملات نظمتها ادارات مباحث الاموال العامة والتهرب الضريبي والكهرباء بالاشتراك مع قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية

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وشملت القضايا :ضبط (58678) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (32879053) جنيه.

كما ضبط (1658) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة: (379) قضية ضرائب عامة، كشف (227) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (31) قضية فى مجال الجمارك، (11) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (240) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (547) حكم قضائى، (208) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (10) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- إتجار بالنقد الأجنبى–توظيف أموال"، (5) قضايا فى مجالات"إختلاس مال عام–إحتيال مصرفى- غسل أموال" بقيمة إجمالية بلغت (5122622631جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وفى ذات السياق تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 131 قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض-أموال عامة-تسول- حيازة مواد مخدرة- باعة جائلين- إتصالات وبريد) ، بالإضافة إلى ضبط عدد (2) تشكيل عصابى، ضم (5متهمَين) إرتكبا (2) واقعة "سرقة".