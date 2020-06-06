ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى لنصب على راغبى استكمال الدراسة بالخارج فى الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب كيان تعليمي، بدون ترخيص بالجيزة للنصب والإحتيال على الطلاب راغبي استكمال الدراسة بالجامعات الأوروبية بالجيزة.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة؛ بإنشاء كيان تعليمى "بدون ترخيص" للخدمات التعليمية كائن بدائرة قسم الجيزة، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من راغبى إستكمال دراستهم بالخارج بالجامعات الأوروبية، والإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالخارج وتوافرتأشيرات دراسية وسياحية"خلافاً للحقيقة" مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين(12 إلى 15 ألف جنيه).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بمقر الشركة وعثر بداخلها على (كمية من عقود إتفاق بإنهاء إجراءات تسجيل الطلبة بالجامعات الأجنبية - كمية من صور مستندات خاصة بضحاياه - مطبوعات دعائية بإسم الشركة التعليمية المشار إليها - 2 أكلاشية بإسم الشركة) ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .