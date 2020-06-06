بسبب طائرة ورقية.. مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت؛ صعقًا بالكهرباء، إثر ملامسته عمود كهرباء، خلال محاولته الوصول لطائرة ورقية تعلقت بالعمود أمام مسكنه بقرية "العواسجة" بههيا، في الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى "ههيا" المركزي، بوصول "محمد.أ.س"25 عامًا، مُقيم بقرية "العواسجة"، جثة هامدة.

وتبين أن أحد الأطفال كان يلهو بطائرة ورقية فتعلقت منه بأحد أعمدة الإنارة أمام منزل المتوفي، وأثناء محاولة الأخير إعادة "الطيارة" وحلها من العمود تعرض لصعق كهربائي.

بالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.