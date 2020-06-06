بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2020، بنسبة نجاح 99.74% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.

وأعلن الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 66 ألف و980 طالبًا، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 66 ألف و 806 طلاب.

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كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2020 بنسبة نجاح 100% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 12 طالبًا، وكذا جرى اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2020 بنسبة نجاح 97.56%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 41 طالبًا وعدد الناجحين 40 طالبًا.

وكذا جرى اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2020 بنسبة نجاح 87.61% وتقدم للامتحان 6053 طالبًا وحضر 5303 طلاب.واعتمد أبو ليمون، نتيجة امتحان اتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية دور مايو 2020 بنسبة نجاح 100% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين للإمتحان 120 طالبًا.

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