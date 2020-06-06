برلماني يطالب بإجبار المستشفيات الخاصة على علاج مصابي "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، إنه يطالب الحكومة بإجبار جميع المستشفيات الخاصة على علاج المصابين بفيروس كورونا.

واتهم مرشد، في بيان عاجل قدمه اليوم السبت، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، أصحاب المستشفيات الخاصة بالتقصير في مساندة الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وأكد عضو مجلس النواب أن الظروف التي تمر بها الدولة تتطلب من المؤسسات الخاصة مد يد العون والدعم والمساندة للدول.

وتساءل مرشد، قائلًا: كيف تقف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عاجزةً أمام رفض وتخاذل والمستشفيات الخاصة علاج مصابي "كورونا"؛ خصوصًا أننا في حالة طوارئ؟ مطالبًا بتطبيق حالة الطوارئ على المستشفيات المتخاذلة في تلبية نداء الوطن.