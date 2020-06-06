بعد حرق علم الكيان الصهيوني، السجن 3 سنوات لمن يحرق علم دولةٍ أجنبيّة في ألمانيا

أقر مجلس الولايات الألماني "بوندسرات" اليوم، الجمعة 5 جوان 2020، تعديلا تشريعيا يقضي بسجن من يحرق علم الإتحاد الأوروبي أو علم دولة أجنبية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وكان التشريع قبل التعديل ينص على عقوبة السجن أو الغرامة لمن يسيء إلى رموز الدولة الألمانية. وكانت حماية مماثلة تنطبق على الرموز الوطنية لدول أخرى أو الاتحاد الأوروبي تحت شروط معينة.

ويعود التعديل التشريعي إلى مبادرة لمجلس الولايات بإيعاز من ولاية سكسونيا الألمانية، وذلك عقب تدمير أعلام للإتحاد الأوروبي خلال مسيرات إحتجاجية يمينية.

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وأضاف البرلمان أن المسودة الأصلية للتعديل التشريعي تتضمن حماية أعلام الدول الأخرى إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية وقائع حرق متظاهرين لأعلام إسرائيلية في برلين عام 2017.

وعارض التعديل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على وجه الخصوص، الذي وصف خلال مناقشات برلمانية الاتحاد الأوروبي بأنه وحش بيروقراطي يقوض سلطة البرلمانات القومية.