أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، عن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا، والـ10 عالميا من حيث كفاءة وفعالية العلاج لمصابى فيروس كورونا.
وقالت الهيئة إن الامارات حلت فى المركز الثالث عالميا، من حيث رضا الشعب عن الإجراءات والتدابير التى اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بمكافحة الوباء، سابقة بذلك دولا كبرى مثل الولايات المتحدة،وأستراليا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وفقا لتقرير أصدرته «مؤسسة تولونا الدولية» لمسح المستهلكين.
وصنفت دولة الإمارات باعتبارها الأفضل عربيا من حيث الاستعداد لمواجهة تراجعات أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لانتشار كورونا، والتى تكلف مصدرى النفط 550 مليون دولار من صافى عائدات النفط يوميا.
وتتميز الإمارات بواحد من أكثر الاقتصادات تنوعا فى مجلس التعاون الخليجى، وقدمت أكبر حزمة تحفيز اقتصادى بقيمة 256 مليار دولار، كما خفضت أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحركات الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى.
كما جاءت الإمارات ضمن أقوى 20 اقتصادا ناشئا، من حيث القوة المالية، فضلا عن المرتبة الأولى عربيا والـ20 عالميا، ضمن أفضل الأنظمة التعليمية.
وحلت الإمارات فى المرتبة الثانية، كأقوى دولة ماليا فى الاقتصادات الناشئة، وفى المرتبة الـ17 عالميا.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات الأولى عربياً فى مواجهة «كورونا».. والثالثة عالمياً فى إرضاء مواطنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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