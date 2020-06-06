تراجع ملموس في عدد إصابات كورونا بإيران لليوم الثاني على التوالي

شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في إيران تراجعا ملموسا لليوم الثاني على التوالي، بتسجيل السلطات الصحية أكثر من 2.2 ألف حالة جديدة للوباء خلال آخر 24 ساعة. من 2.2 ألف حالة جديدة للوباء خلال آخر 24 ساعة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، اليوم السبت عن رصد 75 وفاة و2269 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصبح الحصيلة الإجمالية 8209 وفيات و169425 إصابة.

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