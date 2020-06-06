أعلن مسؤولون فى قطاع الصحة الماليزى، أن البلاد سجلت 38 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت ليصل العدد الإجمالى إلى 8304، وأبلغت وزارة الصحة عن وفاة واحدةمما يرفع عدد الوفيات إلى 117.
وسجلت ماليزيا 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 8266، وأبلغتوزارة الصحة عن أول وفاة في أسبوعين مما يرفع عدد الوفيات إلى 116.
وكشف رئيس الوزراء محيى الدين ياسين النقاب عن برنامج تحفيز اقتصادي إضافي بقيمة حوالي 8.2 مليار دولار في محاولة لإعادة إنعاش الصناعات التي تضررت بشدة جراء الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تسجل 38 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.