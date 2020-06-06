وارسو تأمل في نقل بعض القوات الأمريكية من ألمانيا لبولندا

قال ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا يوم السبت، إنه يأمل في أن يتم نشر بعض القوات الأمريكية المقرر خروجها من ألمانيا في بلاده وفقا لوكالة رويترز.
وقال مسؤول أمريكي بارز يوم الجمعة،إن الرئيس دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع (البنتاجون) بخفض عدد القوات الأمريكية الموجودة في ألمانيا، وستقلل الخطوة عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا بنحو 9500 جندي من العدد المتمركز حاليا وهو 34500.
وقال مورافيسكي لمحطة آر.إم.إف24 الإذاعية الخاصة ”أتمنى بشدة أن تسفر المحادثات العديدة التي أجريناها، عن نشر جزء من القوات (الأمريكية) التي ستنقلها الولايات المتحدة من ألمانيا ... في بولندا... القرار الآن يعود للولايات المتحدة.
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