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ماليزيا تسجل 38 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن مسئولون فى قطاع الصحة الماليزى، أن البلاد سجلت 38 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس المستجد، اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالى إلى 8304، وأبلغت وزارة الصحة عن وفاة واحدة

مما يرفع عدد الوفيات إلى 117.

وسجلت ماليزيا 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 8266، وأبلغت

وزارة الصحة عن أول وفاة في أسبوعين مما يرفع عدد الوفيات إلى 116.
وكشف رئيس الوزراء محيى الدين ياسين النقاب عن برنامج تحفيز اقتصادي إضافي بقيمة حوالي 8.2 مليار دولار في محاولة لإعادة إنعاش الصناعات التي تضررت بشدة جراء الوباء.
 
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