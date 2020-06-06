كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تواصل دعمها لمبدأ "دولة واحدة ونظامين" في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول في الاليزيه، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الصيني شي جين بينغ أنه يتابع الأحداث في هونج كونج عن كثب ويواصل دعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان" لحكم بكين على المدينة.

وصرح المسؤول لرويترز يوم السبت "قال الرئيس انه يراقب الموقف (هونج كونج) عن كثب وأكد دعم فرنسا لمبدأ" دولة واحدة ونظامان ".

وقد وافقت الصين على تشريع أمني لهونج كونج بأن الناشطين الديمقراطيين، والدبلوماسيين، والبعض الذين يخشون الأعمال التجارية، سيعرضون وضعها شبه المستقل ودورها كمركز مالي عالمي للخطر.

أثار القانون من جديد التوترات بين واشنطن وبكين، ودفع الاتحاد الأوروبي إلى التعبير عن "قلق بالغ" الأسبوع الماضي.

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وقال المسؤول ان هونج كونج نوقشت خلال مكالمة هاتفية استمرت لساعة ونصف يوم الجمعة بين ماكرون وشي.

وكان الاليزيه أبلغ عن المكالمة في بيان في وقت متأخر يوم الجمعة دون ذكر هونج كونج.

وأشار البيان أيضا إلى التعاون في معالجة جائحة الفيروس التاجي، قائلا إن ماكرون شدد على الدور الأساسي لمنظمة الصحة العالمية، التي ألقت واشنطن باللوم عليها في سوء إدارة الأزمة.

