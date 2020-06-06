كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "بوتين" يوجه الحكومة لضمان إنشاء معدات روسية الصنع للأبحاث الجينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحكومة في البلاد، اليوم السبت، بضمان إنشاء مختبر روسي الصنع ومعدات علمية للبحث في علم الوراثة، وفقًا لوثيقة نشرت على موقع الكرملين على الإنترنت.

وقالت الوثيقة: "ضمان إنشاء مختبرات ومعدات علمية محلية في روسيا تسمح بإجراء أبحاث على مستوى عالمي في مجال التقنيات الوراثية، فضلا عن إنتاج المواد الاستهلاكية لها"، مضيفة، أن الحكومة ستقدم تقريرًا عن المشروع بحلول 1 فبراير 2021 ثم سنويًا، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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بالإضافة إلى ذلك، أمر الرئيس الروسي الحكومة بتطوير دورات تدريبية وبرامج تعليمية في علم الوراثة للمدارس، وكذلك تنظيم دورات تدريبية متقدمة للمعلمين في هذا المجال.

وفي سياق منفصل، أعلن الكرملين، يوم الاثنين الماضي، أن روسيا بحاجة إلى رؤية المزيد من التفاصيل قبل الرد على اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدعوة روسيا لحضور قمة مجموعة الدول السبع، لكن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعم وأيد الحوار بشأن هذه المسألة.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إنه ليس من الواضح ما إذا كان الاقتراح رسميًا، مضيفًا، أن موسكو بحاجة إلى معرفة المزيد عن القمة المقترحة بما في ذلك ما قد يكون مدرجًا في جدول الأعمال والشكل قبل الرد، كما أوردت وكالة "رويترز".