اتهام طبيب أطفال باغتصاب قاصرين.. ماتقيش ولادي: قضية صادمة

أعلنت جمعية “ماتقيش ولادي”، اليوم الجمعة، عن مؤازرة ضحايا طبيب أطفال يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، قيد التحقيق، للاشتباه في تورطه في قضية اغتصاب طفلين.

وكشفت نجية أديب، رئيسة “ماتقيش ولادي”، في حديثها مع “اليوم 24″، أنه تم تحديد جلسة الاستنطاق التفصيلي، يوم 16 يوليوز المقبل، من أجل كشف جميع تفاصيل هذه القضية الخطيرة، بحسب تعبيرها.

وأوضحت نجية أن المشتبه فيه، أحيل على السجن “العرجات”، قبل أيام، بينما جمعيتها تواصلت مع أسر الضحايا، الذين أكدوا أن أطفالهم تعرضوا إلى الاغتصاب.

ورفضت نجية الخوض في تفاصيل وقايع الاغتصاب مبرزة أن القضية لا تزال قيد التحقيق، مشددة على أن أسر الضحايا يعانون أوضاعا اجتماعية ونفسية هشة.

وعبرت نجية أديب في التصريح ذاته عن صدمتها من هذه القضية، واصفة إياها بـ”الخطيرة”.

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إلى ذلك، ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني عن إيقاف طبيب أخصائي في طب الأطفال، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بهتك العرض، والتغرير بقاصرين، واستغلال وضعيتهم الهشة.

وأوضح البلاغ نفسه، الذي أصدرته المديرية، قبل أسابيع، أن فرقة الشرطة القضائية بتمارة، كانت قد توصلت بشكاية من أولياء أمور طفلين قاصرين، يبلغان من العمر 13 و17 سنة.

بدعوى أنهما كانا ضحيتا عملية تغرير، واستدراج بواسطة محتويات رقمية ذات طبيعة إباحية مراسلة من طرف طبيب متخصص في طب الأطفال، بواسطة من شخص يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث، والتحريات المنجزة، مكنت من توقيف الطبيب، والوسيط المشتبه فيهما، وحجز كل الأجهزة، والمعدات المعلوماتية، التي استعملت في إرسال، وتقاسم المحتويات الإباحية، وذلك بغرض إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية.

