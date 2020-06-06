أكادير.. إندلاع حريق ضخم وسط معمل للخشب

اندلع حريق مهول صباح اليوم السبت، وسط معمل للخشب بمطقة الدشيرة الجهادية نواحي أكادير لأسباب لازالت مجهولة.

وحسب مصادر محلية، فقد لوحظ دخان كثيف ينبعث من داخل معمل للخشب، ما خلف حالة من الخوف والفزع في أوساط الساكنة، فيما عرف مكان الحادث إستنفارا لمختلف السلطات وعناصر الوقاية المدينة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الحريق لم يخلف خسائر في الأرواح حيث تمكن عناصر الوقاية المدينة من السيطرة عليه، في حين تسبب الحادث في خسائر مادية كبيرة، حيث أتى على جزء كبير من الخشب وسط المعمل.

هذا وقد عملت المصالح الأمنية المختصة، على فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات إندلاع النيران بالمعمل.