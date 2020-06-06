فريق الدفاع الحسني الجديدي يعين “بودربالة” مديرا رياضيا للفريق

أعلن فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، تعاقده مع الإطار الوطني عزيز بودربالة لتولي مهمة مدير رياضي للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقدم النادي الدكالي، بشكل رسمي، الإطار الوطني بودربالة عبر صفحته بمواقع التواصل الإجتماعي، مشيرا أن الهدف هو تتبع وإعادة الهيكلة التقنية للفريق الأول وكذالك التنسيق مع مؤطري الفئات الصغرى.



وكان الفريق الدكالي قد أعلن قبل اسبوعين فك ارتباطه، رسميا، بمدربه الجزائري الإطار عبد القادر عمراني والمعد البدني كمال بوجنان بالتراضي بعد استحالة عودتهما في الفترة الراهنة، بسبب جائحة كورونا المستجد، وتعليق الرحلات الجوية، منذ شهر مارس الماضي”.