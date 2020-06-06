نصف جهات المملكة تسجل حالات الإصابة الجديدة بكورونا- التفاصيل

سجلت وزارة الصحة، خلال 16 ساعة الأخيرة تأكيد إصابة 61 حالة جديدة، بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة منذ بداية الأزمة إلى 8132 حالة. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات عدد الحالات الجديدة، بتسجيلها 31 حالة إضافية، ليرتفع الإجمالي إلى 2745، تليها طنجة تطوان الحسيمة بـ14 حالة جديدة وإجمالي 1169 حالة. كما سجلت مراكش آسفي، 11 حالة جديدة بإجمالي 1435 حالة، واكتشفت 3 حالات جديدة بالرباط سلا القنيطرة ليرتفع الإجمالي بها إلى 721 حالة. Advertisements بالمقابل سجلت فاس مكناس حالة واحدة جديدة بإجمالي 1018 حالة، وعرفت جهة الشرق تسجيل حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 194 حالة. أما بقاي الجهات الست فلم تسجل بها أية حالة إصابة إضافية خلال هذه الفترة.

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