هو الأول منذ أسابيع.. عدد الحالات قيد العلاج يرتفع بـ51 حالة إضافية

سجل عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد، خلال 16 ساعة الماضية ارتفاعا هو الأول منذ أسابيع، بواقع 51 حالة بين مساء أمس الجمعة، وصباح اليوم السبت، منتقلا من 595 حالة إلى 646 حالة.

وجاء هذا الإرتفاع متأثرا، بتجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا، لعدد حالات الشفاء المسجلة في 16 ساعة الأخيرة.

وسجلت وزارة الصحة، اكتشاف 61 حالة إصابة جديدة بالفيروس، منذ مساء أمس، في حين تماثل للشفاء 10 حالات جديدة فقط.

وبذلك ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 8132 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت ، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 7278 حالة، بنسبة 89.5 بالمائة.

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بالمقابل استقر عدد الوفيات في 208 حالة، بعدما لم تسجل أية حالة جديدة ، خلال الـ16 ساعة الماضية.

ووفقا لأرقام وزارة الصحة المعلنة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، فقد أجريت خلال 16 ساعة 9315 تحليلا مخبريا، مكن من استبعاد 9254 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.