إسبانيا.. إلقاء القبض على مغربي متطرف يشتبه في انتمائه لتنظيم “داعش” الإرهابي

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، عن إلقاء القبض يوم 3 يونيو بـ(غواداليكس دي لا سييرا) قرب مدريد على “شخص من جنسية مغربية للاشتباه في تورطه في جرائم الانتماء إلى منظمة إرهابية والتشبع بالفكر المتطرف والتلقين والتكوين الذاتي”.

وقال بيان للشرطة الوطنية، إن التحقيقات كشفت أن المتهم “كان يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف من أجل بث ونشر المعلومات ذات المحتوى الجهادي”.

وأوضح نفس المصدر، أن الأجهزة الأمنية اكتشفت بعد مراقبة أنشطة المشتبه به أنه قد تشبع بالاستراتيجية الافتراضية لتنظيم (داعش) الإرهابي، من خلال تبني مسلمات وقناعات هذا التنظيم عبر عملية تقلين ذاتي متواصلة، وكذا من خلال بث هذه المحتويات بشكل مكثف على شبكة الأنترنت”.

وأضاف أن المشتبه به، “كان يتوفر على العديد من الوثائق الجهادية خاصة أشرطة فيديو تتضمن مشاهد تدريبية في المعسكرات وشهادات أشخاص (شهداء)”.

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وحسب الشرطة الوطنية فإن المتهم كان يعتمد تدابير وإجراءات أمنية صارمة من أجل تجنب وقوعه في أيدي قوات الأمن وذلك عبر استخدام العديد من الحسابات الوهمية على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض منصات التراسل الفوري السرية وهو ما سمح له بأن يكون على اتصال مباشر مع إرهابيين من تنظيم (داعش) في بؤر ومناطق القتال في سوريا”.

وقد أعلن المشتبه به، الذي ترك دله ليكرس كل وقته لأنشطة التكوين والتلقين الذاتي والبث والنشر انتماءه ومبايعته لتنظيم (داعش) حيث قدم نفسه على أنه “ابن الدولة الإسلامية”.

وأكد البيان أن التهديدات التي بثها المتهم على شبكات التواصل الاجتماعي ضد إسبانيا ودول أخرى “كانت وراء التعجيل بعملية اعتقاله وبالتالي تحييد التهديد الخطير الذي كان يشكله على الأمن القومي للبلاد”.