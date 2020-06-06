طقس اليوم السبت.. حار نسبيا وانخفاض درجة الحرارة العليا بالوسط وجنوب البلاد

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالسهول الداخلية الشمالية، بينما ستعرف درجات الحرارة العليا بعض الانخفاض بالوسط وجنوب البلاد.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة ،خلال الصباح والليل، ستكون مصحوبة بكتل ضبابية على الواجهة المتوسطية والسواحل الأطلسية.

وستهم سحب مدارية الأقاليم الجنوبية ووسط البلاد والجنوب الشرقي، حيث ستعطي الفرصة لنزول زخات مطرية ورعد محلي، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة ستعطي بعض القطرات المطرية المتفرقة أو زخات ورعد محليا فوق مرتفعات الأطلس والسهول المجاورة، وجنوب المنطقة الشرقية والسايس، ومن المحتمل هضاب الفوسفاط وولماس.

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وستنزل بعض القطرات المتفرقة المحتملة بالجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية. كما ستهم زوابع رملية محلية الجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، مع هبوب رياح قوية نوعا ما إلى قوية أحيانا بالسهول الشمالية والوسطى والأطلس والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة فوق مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و27 درجة داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب-الشرقي، وما بين 16 و21 درجة بباقي الجهات. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و27 درجة بمرتفعات الأطلس وسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و32 درجة بالسواحل الأطلسية والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 29 و35 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وأقصى الجنوب ،والجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين رأس سبارتيل ومهدية، وما بين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي السواحل.