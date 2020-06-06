جدل بين المغاربة حول إلغاء عيد الأضحى.. ما رأيكم؟ – فيديو

أثير جدل كبير بين المغاربة، حول دعوات إلى إلغاء عيد الأضحى، بسبب استمرار الأوضاع الصحية والاجتماعية، التي خلفتها جائحة كورونا، وما تركته من آثار مادية على المواطنين، بعد توقف العديد من القطاعات عن نشاطها الاقتصادي.

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