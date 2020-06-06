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شاهد.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى موريتانيا لمكافحة كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 6 يونيو 2020

أرسلت دولة الإمارات، السبت، طائرة مساعدات تحتوي على 18 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى موريتانيا، لدعمها في الحد من انتشار "كوفيد-19".

 

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن تلك المساعدات ستفيد منها أكثر من 14 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

 

وقال حمد غانم المهيري سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية: "تقدم دولة الإمارات المساعدات لموريتانيا اليوم لدعم جهودها الدؤوبة في مكافحة كوفيد-19".

 

وأضاف أن تلك المساعدات تأتي في إطار التعاون والتضامن العالمي للحد من انتشار الوباء، والعمل معا للتغلب على هذه الظروف الصعبة، من أجل تحقيق مستقبل أفضل تكون فيه الصحة العامة أولوية للمجتمع الدولي.

 

وكانت دولة الإمارات أرسلت في 19 أبريل 2020 طائرة تحمل 18 طنا من المساعدات الطبية والغذائية إلى موريتانيا، استفاد منها 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

 

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يذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 730 طنا من المساعدات إلى أكثر من 64 دولة، استفاد منها نحو 730 ألفا من العاملين في المجال الصحي.

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