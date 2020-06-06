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شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في إيطاليا تتخطى 33 ألفا والان مع التفاصيل
السبت 6 يونيو 2020
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 234531، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ميلانو، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبيرغ" للأنباء.
وقالت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 33774، فيما تعافى 163781.
وقد مر حوالي 18 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.
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