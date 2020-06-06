وفيات كورونا في إيطاليا تتخطى 33 ألفا

السبت 6 يونيو 2020

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 234531، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ميلانو، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبيرغ" للأنباء.



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وقالت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 33774، فيما تعافى 163781.

وقد مر حوالي 18 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.