شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا والان مع التفاصيل

السبت 6 يونيو 2020 قال مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن بلاده سجلت 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت في أعلى زيادة يومية للحالات، ليرتفع الإجمالي إلى 30514 حالة.

وأضاف المسؤول أحمد يوريانتو أنه تم تسجيل 31 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 1801.

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