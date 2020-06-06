شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مكي يثني على جهود محافظ المهرة في مواجهة آثار المنخفض الجوي والان مع التفاصيل

السبت 6 يونيو 2020 أثنى مدير عام مديرية حوف بمحافظة المهرة اليمنية حاتم عامر مكي، على جهود محافظ المحافظة، محمد علي ياسر في مواجهة آثار الحالة المدارية ووقوفه الى جانب أبناء مديرية حوف خاصة والمهرة عامة ومتابعته المستمرة والحثيثة أثناء الأمطار وتقديم العون والمساعدة والمساندة.

وعبر مكي عن شكره وتقديره للأخ المحافظ على حرصه ودعمه وللأخوة في مؤسستي الكهرباء والمياه نظير جهودهم وتعاونهم ووقوفهم أمام حجم الأضرار التي خلفها المنخفض المداري، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها شركة الرصيد ممثلة برجل الاعمال عثمان رعفيت وأخيه علي رعفيت لدورهما بفتح وتعديل وإصلاح الطرقات المتضررة من السيول

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