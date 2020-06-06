الرئيس المصري يجتمع بحفتر وعقيلة صالح بالقاهرة

السبت 6 يونيو 2020

يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القاهرة اليوم السبت، مع القائد العامّ للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.



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وقالت مصادر، إن السيسي سيبحث مع قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس مجلس النواب بشرق ليبيا، آخر الأحداث السياسية والعسكرية في ليبيا.

يأتي الاجتماع في إطار المساعي المصرية لتوحيد الصف الليبي في مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه ليبيا، خاصة في ظل التدخلات الخارجية التي تعاني منها البلاد، وهي التدخلات التي تهدد بقوة وحدة الدولة الليبية وتنذر بتقسيمها، وهو المخطط الذي تتصدى له مصر، خاصة أنه يشكل تهديدا ليس فقط لمصالح الشعب الليبي، بل لأمن واستقرار مصر أيضًا.