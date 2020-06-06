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الرئيس البرازيلي يهدد بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 6 يونيو 2020

هدد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بسحب بلاده من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من المنظمة أواخر الشهر الماضي.

 

وقال بولسونارو لشبكة (سي إن إن البرازيل) ليلة أمس الجمعة: "لقد انسحبت الولايات المتحدة بالفعل. فإما أن تعمل منظمة الصحة العالمية دون أي تحيزات أيديولوجية أو أننا سنخرج".

 

وأضاف " لسنا بحاجة إلى أي شخص من الخارج ليقدم لنا نصائح حول الصحة هنا".

 

كان الرئيس دونالد ترامب قد صرح في نهاية الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة "ستنهي" علاقتها مع منظمة الصحة العالمية.

 

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واتهم ترامب الوكالة التابعة للأمم المتحدة بأنها فشلت في سن إصلاحات في مواجهة مخاوف الولايات المتحدة بشأن تعاملها مع جائحة الفيروس التاجي، وبأنها تثق كثيرا في المعلومات الواردة من الصين.

 

وأشار بولسونارو إلى قرار منظمة الصحة العالمية استئناف اختبار هيدروكسي كلوروكين على مرضى (كوفيد -19) بعدما تم وقف التجارب في الاسبوع الماضي.

 

وتساءل: "لماذا نحتاج إلى منظمة الصحة العالمية هذه؟ أوصت المنظمة قبل بضعة أيام بعدم الاستمرار في الدراسة الخاصة بـ (هيدروكسي كلوروكين)، الآن يستأنفونها".

 

وفي سياق ترديد تصريحات ترامب ، تعهد الرئيس الشعبوي اليميني بولسونارو باستخدام عقار مضاد للملاريا غير مثبت كعلاج للفيروس التاجي.

 

والبرازيل هي واحدة من أكثر البلدان تضررا في العالم من جائحة الفيروس، حيث سجلت أكثر من 646 ألف إصابة، ووفاة أكثر من 35 ألفا آخرين بسبب الفيروس حتى الآن.

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