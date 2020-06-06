شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 284 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 284734، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت لندن، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 40344 ، فيما تعافى 1228. وقد مر حوالي 18 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في بريطانيا.
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