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الحياة تعود إلى الأردن مع حظر ليلي

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بدأت الحكومة الأردنية اليوم ، تطبيق مؤشر مرحلة الخطورة المعتدلة (اللون الأزرق) في البلاد، بحسب مراحل مصفوفة التعامل مع .

وبحسب المصفوفة عادت الحياة في الأردن إلى شبه طبيعية، حيث يسمح للأفراد بالخروج من منازلهم وقضاء حوائجهم وتسيير أعمالهم لكن بحدود، إذ يقتصر الخروج من المنازل على 18 ساعةً بدلاً من 24 ساعة.

كما حددت المصفوفة بدأ حظر التجول الجزئي من الساعة الثانية عشرة ليلاً وحتى السادسة صباحاً يومياً، مع مراعاة الوصول إلى المساجد عند صلاة الفجر سيراً على الأقدام، وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمعة.

كذلك حدد عمل المنشآت الاقتصادية والقطاعات التجارية من الساعة السادسة صباحاً حتى الحادية عشرة مساء فقط. وسمحت المصفوفة بدءا من اليوم بالطيران الداخلي فقط وفتح المواقع السياحيّة لغايات السياحة المحليّة، وفتح الحضانات، والمطاعم والمقاهي والأندية والفعاليات (بدون جمهور)، وقطاع الفندقة والضيافة الذي يشمل الفنادق، والنُزُل، والسماح بالزيارات إلى السجون ودور الرعاية، جميعها مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحيّة والوقائيّة.

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