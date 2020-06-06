اخبار العالم

إصابات كورونا تتخطى الـ 16 ألف حالة في عمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات تتخطى الـ 16 ألف حالة في عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم السبت تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 16016 حالة. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الإصابات تشمل 239 حالة لعمانيين، و 691 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 3451 ، لافتة إلى تسجيل72 حالة وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا تتخطى الـ 16 ألف حالة في عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا