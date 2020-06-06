شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتخطى الـ 16 ألف حالة في عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم السبت تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 16016 حالة. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الإصابات تشمل 239 حالة لعمانيين، و 691 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 3451 ، لافتة إلى تسجيل72 حالة وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.