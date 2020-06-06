شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تعافي 1005 حالات من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تماثل 1005 حالات من المصابين بمرض (كوفيد - 19) للشفاء في دولة الكويت ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 19282. وقالت وزارة الصحة الكويتية إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى.

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