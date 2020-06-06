شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تتجاوز إيطاليا في معدل إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت الهند إيطاليا، كسادس أكبر دولة متضررة من فيروس كورونا في العالم، بتسجيل أعلى زيادة يومية في الإصابات حتى الآن، طبقا لما أظهرته بيانات اليوم السبت.

وسجلت وزارة الصحة الهندية 9887 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع عدد الإصابات إلى 236657 .

وتم تسجيل 294 حالة وفاة على الأقل بسبب الفيروس، منذ أمس الجمعة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6642 .

Advertisements

وأظهرت الأرقام أن الهند قفزت إلى المركز السادس في قائمة الدول الأكثر تضررا بسبب الوباء، متجاوزة إيطاليا التي بلغ إجمالي الإصابات بها 234531 حالة بحلول مساء أمس الجمعة، طبقا لما أظهره إحصاء من جامعة "جونز هوبكنز" في الولايات المتحدة.

وتم تسجيل الكثير من الحالات الجديدة من مناطق ريفية بعد أن ترك مئات الآلاف من العمال المهاجرين بأجر يومي مدنا وبلدات، تخضع للإغلاق للعودة إلى قراهم، حيث وجدوا أنفسهم بدون عمل خلال الوباء.

وبدأت السلطات السماح بحركتهم خارج المدن في أوائل مايو الماضي، مما أدى إلى مشاهد فوضوية ومزدحمة عند نقاط التفتيش الحدودية.