ترجيحات بحضور الكاظمي لجلسة البرلمان اليوم

رجح مصدر برلماني، السبت، حضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجلسة البرلمان اليوم. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد يحضر جلسة البرلمان اليوم". واضاف ان "حضور الكاظمي هو لمناقشة ملفي جائحة كورونا والازمة المالية اضافة الى استكمال ملف التصويت على المتبقي من الكابينة الحكومية".

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