خلال الـ24 ساعة الماضية.. القبض على 232 شخصا في بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الست، عن القبض على 232 شخصا في العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "خلال الـ24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد تم: -القبض( ٢٢٢) شخص مخالفين لتعليمات حظر التجوال - ضبط سيارات عدد (٢) عليها اشارة حجز ضمن مناطق (اليوسفية. سيطرة ام الطبول) Advertisements - القبض على اشخاص عدد (٧) يحملون هويات لنقابة الصحفيين مزورة ضمن منطقة (حي الجامعة) - القبض على مهربي مواشي عدد( ٢) وبحوزتهم (٤٩ رأس غنم ٣ ابقار) ضمن منطقة الحسينية - القبض شخص يحمل سلاح غير مرخص ضمن سريع محمد القاسم

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