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مواطنون في الزبير يشكون انقطاع مياه الإسالة لأكثر من 20 يوماً

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شكا العشرات من المواطنين في قضاء الزبير غرب البصرة، السبت، من انقطاع مياه الإسالة المستمر لأكثر من 20 يوماً.
وقال أحد سكنة القضاء جمال المياحي، في حديث لـ الخليج 365، إن "مياه الإسالة في أغلب مناطق القضاء منقطعة أكثر من 20 يوماً، وبعض المناطق 10 أيام، عكس الايام السابقة التي شهدت توفر مياه الإسالة".

وأضاف، أن "القضاء يعاني كثيراً بسبب انقطاع مياه الإسالة ويضطر المواطنون لشراء مياه الـRO الذي يكلفهم أسعاراً عالية ولا يسد حاجاتهم اليومية"، مناشداً الجهات المعنية بـ"التدخل في حل أزمة المياه وإيصالها إلى المواطنين في أسرع وقت ممكن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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