اتحادات غرب آسيا تقترح الأردن كأرض محايدة لمباريات دوري الأبطال

2020-06-06 | 11:20
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قدم عدد من اتحادات غرب آسيا مقترحاً جديداً أمام دائرة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل إجراء بطولة التجمع لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا على أرض محايدة، تتناسب مع الشروط التي تم تحديدها وهي الأجواء المعتدلة أو الملاعب المكيفة.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن "الاتحاد القطري قد طلب استضافة البطولة في الدوحة مستعيناً بامتلاكه ملاعب مكيفة، ويُعد هو الأقرب للاستضافة، فيما يطالب الاتحاد الإماراتي باستثناء يلغي شرط الملاعب المكيفة من أجل استضافة البطولة، كون مقترح التجمع جاء عن طريقهم".
ومن المنتظر أن تتجه الأمور إلى التصويت، بعد أن تنظر لجنة المسابقات في هذه المقترحات وتقديمها إلى المكتب التنفيذي وأعضاء لجنة المسابقات للتصويت عليها، حيث يصل عدد المصوتين إلى نحو 26 عضواً، لاختيار المنطقة التي تُجرى فيها البطولة.
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