العالمي للذهب: مشتريات الدول تنخفض لشهر نيسان والعراق لم يشترِ منذ 2018

اعلن المجلس العالمي للذهب، السبت، انخفاض مشتريات البنوك المركزية للدول لشهر نيسان الماضي، فيما بين أن العراق لم يشترِ الذهب منذ عام 2018.
وأشار إلى أن "تركيا الدولة الوحيدة التي اشترت كميات كبيرة من الذهب في نيسان حيث نمت احتياطياتها من الذهب بنسبة 38.8 طن مما رفع احتياطياتها من الذهب الى 524 طناً ولتحتل المرتبة 12 عالميا".
وأضاف، أن "العراق لم يشترِ الذهب منذ عام 2018 والذي اشترى بموجبه 6.5 طن ليضيفه الى احتياطاته البالغة 96.3 طناً"، موضحاً أن "العراق ما زال يحافظ على مركزه الخامس عربياً بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا، وعلى المركز 38 عالمياً من أصل 100 دول مدرجة في الاحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب".
يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في بريطانيا يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.
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