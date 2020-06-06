ماكرون يؤكد لـ"شي بينج" أهمية شراكة أوروبا والصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، لنظيره الصيني شي جين بينج على أهمية الشراكة بين أوروبا والصين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ماكرون وشي بينج وفقا لبيان أصدره قصر الإليزية، السبت.
كما بحث الرئيسان، وفقا للبيان، التطورات الراهنة حول مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأكدا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأعرب ماكرون، خلال المحادثة الهاتفية مع الرئيس الصيني، عن إصراره على رد فعل دولي قوي إزاء الجائحة، مؤكدا أهمية الاقتصاد والدور الرئيسي والحتمي لمنظمة الصحة العالمية.
كما تطرق ماكرون إلى أهمية التضامن مع أفريقيا في الأزمة والربط بين قضايا الصحة وحماية البيئة.
يُذكر أنه تم مؤخرا إرجاء قمة الاتحاد الأوروبي والصين، التي كان من المقرر عقدها في مدينة لايبتسيج الألمانية منتصف سبتمر/أيلول المقبل، بسبب أزمة كورونا.
والشهر الماضي، حذّر سفير الاتحاد الأوروبي لدى بكين من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب انتشار فيروس كورونا .
وقال نيكولا شابي، خلال إفادة للصحفيين، إن الخلافات لا تساعد التعاون الواسع المطلوب لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن الصين يتعين أن تتحرك لتهدئة التوتر وتعزيز إصلاحاتها الاقتصادية لتجنب تضرر سلاسل الإمداد العالمية والشقاق بين أكبر اقتصادين في العالم ومنعا لترسيخ الحماية التجارية.
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