سلطنة عمان تسجل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، السبت، تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 16016حالة.



وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابات الجديدة تشمل 239 حالة لعمانيين، و691 حالة لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 2845، لافتة إلى إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 72 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.