شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات كورونا في إيطاليا تتخطى 33 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 234531، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ميلانو، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبيرغ" للأنباء.



وقالت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 33774، فيما تعافى 163781.

وقد مر حوالي 18 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.

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