شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن بلاده سجلت 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت في أعلى زيادة يومية للحالات، ليرتفع الإجمالي إلى 30514 حالة.



وأضاف المسؤول أحمد يوريانتو أنه تم تسجيل 31 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 1801.

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