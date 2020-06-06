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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
تجاوزت الهند إيطاليا، كسادس أكبر دولة متضررة من فيروس كورونا في العالم، بتسجيل أعلى زيادة يومية في الإصابات حتى الآن، طبقا لما أظهرته بيانات اليوم السبت.
وسجلت وزارة الصحة الهندية 9887 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع عدد الإصابات إلى 236657 .
وتم تسجيل 294 حالة وفاة على الأقل بسبب الفيروس، منذ أمس الجمعة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6642.
وأظهرت الأرقام أن الهند قفزت إلى المركز السادس في قائمة الدول الأكثر تضررا بسبب الوباء، متجاوزة إيطاليا التي بلغ إجمالي الإصابات بها 234531 حالة بحلول مساء أمس الجمعة، طبقا لما أظهره إحصاء من جامعة "جونز هوبكنز" في الولايات المتحدة.
وتم تسجيل الكثير من الحالات الجديدة من مناطق ريفية بعد أن ترك مئات الآلاف من العمال المهاجرين بأجر يومي مدنا وبلدات، تخضع للإغلاق للعودة إلى قراهم، حيث وجدوا أنفسهم بدون عمل خلال الوباء.
وبدأت السلطات السماح بحركتهم خارج المدن في أوائل مايو الماضي، مما أدى إلى مشاهد فوضوية ومزدحمة عند نقاط التفتيش الحدودية.
وتخفف الحكومة من الإغلاق، الذي بدأ في 25 مارس الماضي، خلال الأسابيع الماضية في محاولة لإنعاش الاقتصاد.
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